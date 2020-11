Sekretarzem Skarbu USA zostanie pierwsza kobieta w historii? Kierowała FED, walczy o klimat i... jest za niska

Ekonomistka, była szefowa Rezerwy Federalnej i doradczyni ekonomiczna Billa Clintona. Jeśli jej stanowisko zostanie przyjęte przez Senat, Janet Yellen może zostać pierwszą kobietą na stanowisku Sekretarza Skarbu w historii USA.

Trump jej nie chciał, bo był za niska

Prezydent elekt USA Joe Biden planuje powierzyć stanowisko Sekretarza Skarbu Janet Yellen. Wybitna ekonomistka była przez jedną kadencję szefową amerykańskiego banku centralnego (również pierwszą kobietą na tym stanowisku). Druga kadencja została – wbrew przyjętej tradycji – zablokowana przez ustępującego prezydenta Donalda Trumpa. Mówi się, że jednym z argumentów było to, że Trump uważał Yellen za... zbyt niską, aby traktować ją poważnie. Od tego momentu, czyli od 2018 roku, zajmowała się ona głównie promowaniem odpowiedzialnego podejścia gospodarki do spraw środowiskowych, a w ostatnich miesiącach opracowywaniem sposobów na uchronienie gospodarki przed efektami koronawirusa.

Co ciekawe, Janet Yellen nie jest jedyną wybitną ekonomistką w rodzinie. Podobną ścieżką zawodową poszli także jej mąż oraz syn. Ten pierwszy – George Akerlof – jest laureatem nagrody Nobla z dziedziny ekonomii, a syn wykłada tę dziedzinę na uniwersytecie. To jednak nie przyćmiło jej dokonań, przez co jest uważana za jedną z feministycznych ikon.

