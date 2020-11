Kto zarabia na pandemii? Miliarderzy wzbogacili się o ponad bilion dolarów

Amerykańcy miliarderzy nie narzekają na 2020 rok. Wielu z nich jeszcze nigdy nie było tak bogatych. Aż 29 z nich od marca podwoiło swoje majątki

Zarobić na pandemii

W jaki sposób miliarderzy bogacą się na koronawirusie? Głównym powodem są posiadane przez nich udziały w firmach z branży technologicznej i e-commerce. Jednym z najszybciej się bogacących jest Jeff Bezos – szef Amazona. Firma korzysta na ogromnym zroście zainteresowania handlem w internecie ze względu na lockdowny i utrudnienia w korzystaniu ze sklepów stacjonarnych. O 47,8 mld dolarów zbogacił się także założyciel Facebooka Mark Zuckerberg. Media społecznościowe zyskały bowiem w czasie pandemii na znaczeniu niemal tak, jak aplikacje służące do prowadzenie telekonferencji. Eric Yuan, szef Zoom, który w zeszłym roku nie był nawet miliarderem, dziś posiada majątek wyceniany na 17 mld dolarów. Główny udziałowiec należącej do Microsoftu aplikacji Teams, wzbogacił się o 21 mld dolarów.

Ogromny wzrost zanotował także Elon Musk. Właściciel Tesli, SpaceX, The Boring Company i Neuralink dogonił Billa Gatesa i ex aequo jest z nim na drugim miejscu w rankingu najbogatszych ludzi świata. Wszystko przez kolejny skok ceny akcji producenta samochodów elektrycznych, a co za tym idzie wzroście jego kapitalizacji i wartości udziałów Elona Muska w firmie. Wartość majątku Elona Muska podskoczyła do 127,9 mld dolarów – twierdzi Bloomberg, który od lat tworzy listę 500 najbogatszych ludzi świata.

Bilion dolarów w dziewięć miesięcy

Jak wynika z analizy przygotowanej przez Think tank Institute for Policy Studies, przeanalizowane majątki 650 miliarderów od 18 marca do 24 listopada wzrosły łącznie o bilion dolarów i są warte... 4 biliony dolarów. W badanym przedziale czasu 29 miliarderów podwoiło swoje majątki, a do tej grupy dołączyło 36 nowych.

