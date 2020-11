Zwrot w sprawie 2 mld zł dla mediów publicznych? „Trwa jeszcze dyskusja”

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych pracuje nad projektem budżetu na 2021 rok. Jak podaje gazeta.pl, rząd chce w przyszłym roku przekazać maksymalnie 1,95 mld zł dla Telewizji Polskiej i Polskiego Radia w ramach rekompensaty związanej z utraconymi wpływami abonamentowymi.

Poprawkę, która umożliwiałaby przekazanie funduszy mediom publicznym, miał zaproponować poseł PiS Henryk Kowalczyk, co nagłośnił w mediach społecznościowych Janusz Cichoń. „Poseł H. Kowalczyk z własnej inicjatywy proponuje poprawkę do budżetu państwa na rok 2021 zapewniając prawie 2 mld TVPis? Brak kasy w ochronie zdrowia jakoś go nie rusza!” – napisał polityk Koalicji Obywatelskiej na Twitterze.

2 mld zł dla mediów publicznych? „Teraz trwa jeszcze dyskusja”

Na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych głos w sprawie zabrał Henryk Kowalczyk. – Poprawka (dot. rekompensaty dla TVP i Polskiego Radia – red.) została złożona kilka dni temu. Natomiast teraz trwa jeszcze dyskusja, uzgodnienie z profesorem Glińskim, ministrem kultury, dziedzictwa narodowego i sportu na temat ewentualnego wycofania tej poprawki – powiedział polityk PiS, którego słowa cytuje 300polityka.pl.

