W piątek 27 listopada odbyła się konferencja prasowa Rafała Trzaskowskiego. Prezydent Warszawy mówił o sposobie, w jaki powinna działać policja. Zaznaczył, że użycie środków przymusu bezpośredniego wobec demonstrantów powinno być „w pełni uzasadnione”, a może mieć miejsce w sytuacji, gdy inne działania nie odnoszą rezultatu.

Policjanci powinni być oznakowani zgodnie z obowiązującymi przepisami, a oznakowanie powinno być czytelne i jednoznaczne. Niedopuszczalne jest podejmowanie działań policji wobec demonstrantów w trakcie operacji, przez funkcjonariuszy „po cywilnemu", którzy nie są oznakowani – kontynuował Trzaskowski.

Jak podaje Polsat News, prezydent Warszawy zaapelował, aby po każdym użyciu siły przez służby był przygotowywany raport, który z kolei miałby trafiać przed odpowiednią sejmową komisję.

– Przed użyciem siły powinno być jasne ostrzeżenie przez policjantów, ale przede wszystkim próba załagodzenia sytuacji w inny sposób. Legitymowanie demonstrantów nie powinno zamieniać się w zatrzymywanie, czy pozbawianiu wolności w inny sposób – powinno trwać krótko. Wydaje się, że to sprawy całkowicie jasne, ale ja zwracam się z bardzo konkretnym apelem do policji, przypominając te podstawowe zasady, bo niestety PiS doprowadza do tego, że pojawiają się demonstracje – stwierdził Trzaskowski, którego słowa cytuje Polsat News.

Trzaskowski grozi policji zawieszeniem wsparcia finansowego. Jest odpowiedź

W dalszej części prezydent Warszawy poinformował o tym, jakie decyzje mogą zostać podjęte, jeżeli policja nie odniesie się do apelu. – Jeżeli policja nie odniesie się do tego apelu, nie odniesie się do przepisów i znowu będą naruszane te zasady, to ja, ale też bardzo wielu innych samorządowców, zastanowi się nad zawieszeniem wspierania finansowego policji. Nie może być tak, że policja podlega tak politycznej presji i niestety jej ulega – stwierdził Trzaskowski.

Do słów, które padły na konferencji prasowej prezydenta Warszawy, odniosła się warszawska policja za pośrednictwem mediów społecznościowych.

„Zapewniamy mieszkańców Warszawy, że bez względu na wielkość otrzymywanego od władz miasta dofinansowania lub jego całkowite zawieszenie, będziemy zawsze dokładać starań, aby w swoim mieście czuli się Państwo bezpiecznie. To dla nas najwyższy priorytet” – czytamy we wpisie.

