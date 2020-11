PKN Orlen ogłosił strategię do 2030 roku. Aż 140 mld zł na inwestycje. Chce być bardziej eko

PKN Orlen przedstawiła strategię do 2030 roku. Co znalazło się w planach spółki na najbliższe dziesięć lat? Jest sporo ciekawych szczegółów.

PKN Orlen chce być bardziej eko

Przede wszystkim rzuca się w oczy dążenie do redukcji emitowanego dwutlenku węgla. W segmencie rafineryjnym i petrochemicznym spadek ma wynieść aż 20 proc. Energetyka ma być w tej kwestii bardziej ekologiczna o 33 proc. W 2050 roku firma planuje osiągnięcie neutralności emisyjnej, zapowiedziano. Aby to osiągnąć, zapowiedziano inwestycje w zrównoważony rozwój na poziomie 30 mld zł. Aż 25 mld zł ma zostać przeznaczone na obniżenie emisji. Do 2030 roku firma ma dysponować mocą 2,5 GW wytwarzaną z odnawialnych źródeł energii.

140 mld zł na inwestycje

W strategii przewidziano, że inwestycje firmy w najbliższej dekadzie pochłoną aż 140 mld zł. Dodatkowo 40 mld kosztować wypłata dywidendy akcjonariuszom oraz koszty podatkowe. Kolejne 25 mld zł wpisano, jako "pozostałe wydatki". Łącznie, spółka przewiduje wydatki na poziomie 205 mld zł, czyli średnio 2,5 mld zł rocznie. Jednocześnie zaznaczono, że aż 195 mld zł trafi w tym czasie na konto firmy w ramach przepływów pieniężnych, 50 mld z kredytowania i około 30 mld zł m.in. ze środków unijnych i innych programów.

