Koniec 500+? Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ostrzega przed fake newsem

Nie będzie ograniczenia ani zawieszenia programu Rodzina 500 Plus – informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. To odpowiedź na pojawiające się w ostatnim czasie informacje o tym, że rzekomo w resorcie mają trwać prace nad zmianami w największym programie socjalnym od lat. Miałoby do nich dojść od 1 stycznia 2021 roku.

twitter

„W Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej nie trwają żadne prace, które zmieniałyby zasady wypłaty świadczenia wychowawczego 500+. W budżecie na 2021 rok zabezpieczono środki na ten cel” – informuje na oficjalnym profilu twitterowym Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej i zaznacza, że wszelkie informacje na ten temat to fake newsy.

500+ zostaje. Są środki w budżecie na 2021 r.

Jak zaznacza ministerstwo, w budżecie na 2021 roku zabezpieczono środki na kontynuowanie wypłacania świadczenia wychowawczego. Rodzice i opiekunowie, którzy pobierając 500 złotych na każde dziecko zdaniem MRiPS nie powinni się obawiać o przyszłoroczne zmiany. Nie ma także planów wprowadzenia kryterium dochodowego.

Czytaj też:

Szczepionki na koronawirusa bez VAT. Jest decyzja UE