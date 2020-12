Solidarnościowy Konwój Wsparcia Seniorów. Premier Mateusz Morawiecki o szczegółach

– Zbliżające się święta będą inne od tych, które znamy. Te święta na pewno spędzimy w gronie najbliższych, ale też z tęsknotą za tymi, z którymi chcielibyśmy się zobaczyć – powiedział Mateusz Morawiecki. Premier polskiego rządu dodał, że jest wiele osób, którym trzeba pomóc poprzez wsparcie materialne i duchowe, bo cierpią z powodu samotności.

Solidarnościowy Konwój Wsparcia Seniorów. Morawiecki o szczegółach

My dziś przygotowaliśmy specjalny konwój wsparcia dla seniorów. To blisko milion ton żywności i różnych artykułów, które trafiają do osób starszych, bezdomnych, ale także matek z dziećmi, w bardzo różne miejsca poprzez współpracę z instytucjami, które zajmują się dystrybucją, pomocą charytatywną – stwierdził premier.

Mateusz Morawiecki podkreślał, że bardzo ważne jest to, aby Polacy przeżyli zbliżające się święta w bezpieczny sposób, bez organizowania dużych spotkań rodzinnych.

– Chcemy zarówno do strony materialnej jak i niematerialnej wesprzeć tych, którzy najbardziej tej pomocy będą potrzebowali. Takich konwojów pojedzie w Polskę bardzo, bardzo wiele. One zawiozą pomoc bezpośrednio do miejsc, do co najmniej 600 miejsc, które tę pomoc będą dalej dystrybuowały właśnie do naszych seniorów, w domach pomocy społecznej, w domach seniora, w różnego rodzaju placówkach, instytucjach, właśnie z tą intencją, żeby nasi rodacy wiedzieli, że nie są pozostawieni samym sobie – podkreślił premier polskiego rządu. Na zakończenie Mateusz Morawiecki zaapelował o dyscyplinę w przestrzeganiu obowiązujących przepisów wydanych w związku z zagrożeniem epidemicznym.

Kancelaria Premiera opublikowała na Twitterze grafikę, z której wynika, że wartość pomocy przekazanej w ramach Solidarnościowego Konwoju Wsparcia Seniorów to 5 milionów złotych.

