Podwyżka zasiłku pogrzebowego? Może być prawie dwukrotnie wyższy

Posłanki i posłowie Lewicy złożyli projekt ustawy, która zakłada podwyższenie kwoty zasiłku pogrzebowego. Obecnie kwota przysługująca rodzicie osoby zmarłej to 4 tys. zł. Parlamentarzyści Lewicy uważają jednak, że już dawno przestała ona przystawać do rynkowej rzeczywistości.

Zasiłek pogrzebowy. 7 zamiast 4 tysięcy zł

Od 2011 roku kwota zasiłku pogrzebowego pozostaje niezmienna. Wynosi ona 4 tys. złotych, co w obecnych realiach nie starcza na pokrycie kosztów pochówku osoby zmarłej. Lewica złożyła projekt ustawy, który zakłada, że kwota wzrośnie aż do 7 tys. zł. Jak wielokrotnie podkreślali członkowie ugrupowania, nie może być tak, że ludzie zaciągają pożyczki tylko po to, aby dokonać tak podstawowej czynności jak pochówek bliskiej osoby. „Kwota ta nie odpowiada aktualnym, typowym kosztom pogrzebu” – dodali, składając projekt. Brak środków na pogrzeb to dodatkowy czynnik, który może wywoływać stres w trudnym już i tak momencie dla rodziny.

Wnioskodawcy wskazują, że zmiana jest konieczna, gdyż obecnie nie istnieje mechanizm dostosowujący wysokość zasiłku do zmieniających się cen usług pogrzebowych, a te, jak zaznaczają, od czasu poprzedniej zmiany, znacząco wzrosły. W projekcie zawarto także pomysł, aby wysokość zasiłku każdego roku automatycznie rosła. Nie będzie więc wymagała każdorazowej interwencji ustawodawcy. Podwyżka miałaby wejść w życie z początkiem 2021 roku.

