Budżet UE na lata 2021-2027 przyjęty. Jest powiązany z praworządnością

Rada Europejska poinformowała o przyjęciu budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Zakłada on ponad 1,8 bln euro na walkę z COVID-19, oraz nadzwyczajny instrument odbudowy, znany jako Next Generation EU.

„10 grudnia Rada Europejska uzgodniła szereg elementów w odpowiedzi na zastrzeżenia co do systemu warunkowości budżetowej i poprosiła Parlament i Radę UE o podjęcie kroków koniecznych do przyjęcia pakietu” – czytamy w komunikacie Rady Europejskiej.

Budżet wymaga teraz ratyfikowania przez wszystkie 27 państw członkowskich UE.

Budżet powiązany z praworządnością

W środę 16 grudnia Parlament Europejski przyjął rozporządzenie, które wiąże otrzymanie funduszy z unijnego budżetu z przestrzeganiem praworządności przez dany kraj Wspólnoty. Dokument wejdzie w życie 1 stycznia 2021 roku.

Parlament Europejski opisał również zasady nowego mechanizmu. Po stwierdzeniu ewentualnego naruszenia praworządności przez kraj UE, Komisja zaproponuje uruchomienie mechanizmu warunkowości, a następnie obcięcie lub zamrożenie płatności dla tego państwa członkowskiego z budżetu UE.

