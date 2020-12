Chiny już niedługo zostaną pierwszą gospodarką świata. Wyprzedzą USA szybciej, niż sądzono

Koronawirus miał swój początek w Chinach, ale to one najlepiej sobie z nim poradziły, wynika z analizy Centre for Economics and Business Research. Jednak nie to jest najważniejszym punktem badania. Teza, która zwróciła uwagę świata na to opracowanie, mówi, że Państwo Środka już niebawem zostanie najbogatszą gospodarką świata i stanie się to szybciej, niż przewidywano.

Chiny najbogatsze na świecie

Z analizy wynika, że chińska gospodarka będzie rosła dużo bardziej dynamicznie, niż amerykańska i wyprzedzi ją już w 2028 roku. Jest to możliwe m.in. dzięki temu, że Chiny uniknęły recesji, w którą wpadła większość światowych gospodarek z powodu lockdownów wywołanych koronawirusem. PKB Państwa Środka utrzymuje się na poziomie 2 proc., a ekonomiści nie przewidują, aby miało się to zmienić.

W tym samym czasie Stany Zjednoczone stoją u progu zmiany władzy i przez ostatnie tygodnie zmagały się z negocjacjami dotyczącymi pakiety pomocowego. Dopiero dziś ustępujący prezydent Donald Trump zgodził się na warunki, które od przez ostatnie dni blokował. USA także bardzo mocno odczuły efekty pandemii. Do tej pory potwierdzono tam aż 18,5 mln przypadków zakażeń i ponad 330 tys. zgonów spowodowanych przez COVID-19.

