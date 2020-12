350 000 dolarów za kartę kolekcjonerską Pokemon. Poprzedni rekord pobito aż o 100 tysięcy

Karty kolekcjonerskie to zaskakująco dobre inwestycje. Jeżeli oczywiście wiemy, w które inwestować. Posiadacz kartonika „Pokemon Base 1st Edition Holo Thick Stamp Shadowless Charizard #4 PSA 10” z pewnością wiedział, jaki skarb ma w swojej kolekcji. Kartonika z 1999 roku nie sprzedał aż do teraz. Pozwoliło mu to wielokrotnie pomnożyć pierwotną wartość karty - z kilku/kilkudziesięciu dolarów do zawrotnej sumy 350 tys. To jednocześnie rekord tej serii. Druga najdroższa karta Pokemon warta jest o 100 tys. dolarów mniej.

Najdroższa w historii karta Pokemon. A mogło być pół miliona

Aukcja tego konkretnego egzemplarza rozpoczęła się na eBayu od kwoty 50 tys. dolarów. Eksperci z PWCC wyceniali przedmiotowego Charizarda nawet na 500 tys. Powiedzmy sobie szczerze - 350 tys. to również świetny wynik. Na tak wysoką wartość karty z pewnością miał wpływ fakt, iż była ona w stanie niemal doskonałym. Zwłaszcza jak na przedmiot, z którym najczęściej obcowały jednak dzieci. To dlatego kupujący był w stanie zapłacić aż tyle pieniędzy.

Czytaj też:

87 tys. dolarów za pojedynczą kartę z gry kolekcjonerskiej. A nowy rekord tuż-tuż