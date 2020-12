Tadeusz Kościński: Zakup szczepionek to dla nas znikomy wydatek

– Jesteśmy przygotowani na przyszły rok. Zabezpieczyliśmy fundusze na wszystkie społeczne programy typu 500+, czy trzynasta i czternasta emerytura – zapewnił Tadeusz Kościński, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej pytany o stan finansów państwa na 2021 rok. – Finanse publiczne są w dobrym stanie, szczególnie porównując z innymi krajami Unii Europejskiej – dodał.

Minister przypomniał także, że na koniec listopada deficyt stanowił nieco ponad 10 proc. zakładanego na koniec roku. Pozwala to na zabezpieczenie części wydatków.

– Deficyt na koniec listopada to 13 mld zł. Przypominam że do końca roku możemy mieć 109 mld zł, a więc mamy dużą poduszkę finansową, którą obecnie wykorzystujemy – powiedział. – Pokryjemy dzięki temu m.in. ponad 20 mld na fundusz solidarnościowy. W ten sposób jak najwięcej środków trafi do kieszeni obywateli. Dzięki temu będą oni kupowali i konsumowali, co napędzi gospodarkę – dodał minister.

Ile rząd wydał na ratowanie gospodarki?

Minister Tadeusz Kościński oszacował też, ile wydano w tym roku na ratowanie gospodarki przed kryzysem związanym z pandemią koronawirusa.

– W 2020 roku na ratowanie gospodarki przeznaczyliśmy 13 proc. PKB, czyli około 300 mld zł. Należy pamiętać, że nie wszystko zostało przeznaczone na pomoc przedsiębiorcom. Część trafiła na cel rozwoju inwestycji lokalnych – powiedział. – Nikt z nas nie chcę, abyśmy musieli radzić sobie z trzecią czy czwartą falą pandemii. Damy sobie z tym radę finansowo, ale lepiej, aby się zaszczepić – dodał.

Ile kosztują szczepionki?

Po takiej deklaracji minister został zapytany o koszt szczepionek. Ile rząd wydał na sam zakup preparatu, oraz ile będzie kosztowała obsługa i transport.

– Sam zakup szczepionek to około 2 mld zł, ale trzeba dodać do tego koszty obsługi, transportu i administracji, a to około 5-10 mld. Nasze roczne wydatki są na poziomie 400 mld, więc to dla nas więc koszt znikomy – powiedział Kościński.

Nie będzie podwyżki podatków

Tadeusz Kościński ponownie przypomniał, że rząd nie planuje podwyższania, ani wprowadzania nowych podatków. Jego zdaniem taka taktyka wielokrotnie okazała się błędna.

– Łatanie dziury nie obędzie się przez zwiększanie podatków. To się źle kończyło w poprzednich kryzysach na świecie. Robimy wszystko, aby utrzymać wszystkie programy socjalnie i nie podwyższamy podatków. Oczywiście tam, gdzie się da, uszczelniamy je. Robimy to jednak w celu zwiększenia sprawiedliwości dla wszystkich – podsumował.

