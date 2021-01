Złoty czeka na decyzję Rady Polityki Pieniężnej dot. stóp procentowych

Środowy poranek upłynął pod znakiem ograniczonych wahań złotego, co wpisywało się w podobne zachowanie innych walut regionu i korelowało z ograniczonymi zmianami kursu EUR/USD. O godzinie 9:30 kurs EUR/PLN kształtował się na poziomie 4,5265 zł, czyli zaledwie o 0,4 gr wyższym niż we wtorek na koniec dnia, gdy zmiany euro były również niewielkie. W tym samym czasie za dolara trzeba było zapłacić 3,7120 zł (+0,7 gr), a szwajcarski frank kosztował 4,1870 zł (+0,8 gr).

W oczekiwaniu na decyzję RPP

Poranne dość ograniczone wahania złotego, nawet przy zmieniającym się otoczeniu rynkowym, mogą utrzymać się aż do czasu publikacji decyzji ws. stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Oczekiwanie na tę decyzję, w sytuacji gdy intencje Rady nie do końca są jasne, będzie bowiem powstrzymywać inwestorów od wykonywania większych ruchów.

Jeszcze pod koniec grudnia, gdy prezes Adam Glapiński (przy użyciu serwisu Obserwator Finansowy) i cześć członków RPP przeprowadziło ofensywę medialną, wydawało się, że na styczniowym posiedzeniu RPP stopy procentowe w Polsce zostaną ścięte do zera.

Przed tygodniem rynek poznał jednak pełną opinię prezesa NBP na kwestię stóp i te oczekiwania się zmieniły. Szanse na cięcie kosztu pieniądza w I kwartale br. wciąż są, ale już znacznie mniejsze. I póki co to jest obowiązująca wytyczna. Większość analityków i uczestników rynku nie zakłada dziś zmiany kosztu pieniądza, spodziewając się pozostawienia głównej stopy na poziomie 0,1 proc.

Duży spadek inflacji

To przekonanie o niezmienności stóp burzą jednak grudniowe zaskakujące dane o silnym spadku inflacji w Polsce (z 3 do 2,3 proc. r/r), zmiksowane z decyzją rządu o przedłużeniu 'narodowej kwarantann' do końca stycznia. Szczególnie że wiele wskazuje na to, że pandemiczne ograniczenia zostaną utrzymane również w lutym, a większość z nich ma szanse być zniesiona dopiero na przełomie marca i kwietnia. To zaś już wyraźnie odbiłoby się na wynikach gospodarki, co z pewnością jest już poważnym argumentem dla RPP za poluzowaniem polityki monetarnej. Pytanie tylko, czy nastąpi to dziś?

Historia ostatniego półrocza uczy, że decyzji RPP ws. stóp procentowych należy oczekiwać po godzinie 14:00. Na ostatnim posiedzeniu została ona ogłoszona nawet o 16:15. Ewentualne cięcie stóp procentowych, w sposób bezpośredni osłabi złotego. Jego brak go wzmocni. Skala tego umocnienia będzie jednak warunkowana treścią komunikatu RPP. W tym odniesień wprost do notowań polskiej waluty.

