Ma ponad 7 tys. bitcoinów, ale nie pamięta hasła. Są warte ponad miliard złotych

Nietypowy i potencjalnie niezwykle bolesny w skutkach ma programista Stephan Tomas. Niemiec mieszkający w San Francisco przed laty otrzymał honorarium w bitcoinach. Za stworzenie filmu wyjaśniającego działanie rynku kryptowalut przelano na jego wirtualny portfel 7002 bitcoiny. Przez lata programista nie zaglądał na konto, przez co zapomniał do niego hasła. Obecnie znajdujące się na nim cyfrowe monety warte są ponad miliard złotych.

Miliarder z problemem

Stephan Tomas ma twardy orzech do zgryzienia. Ponad dziesięć lat temu programista zgubił kartkę, na której zapisał hasło do wirtualnego dysku zawierającego należące do niego bitcoiny. Dysk pozwala na dziesięć prób wpisania hasła. Jeśli za dziesiątym razem nadal będzie ono błędne, zawarte w portfelu kryptowaluty zostaną bezpowrotnie utracone. Ryzyko jest zbyt duże, by ryzykować ponad miliard złotych.

- Nie mogę przestać o tym myśleć. Kładę się w łóżku, myślę, po czym siadam do komputera i próbuję stworzyć kolejne strategie - mówi, cytowany przez The New York Times Stephan Tomas.

Nawet 20 proc. bitcoinów jest nieużywana

Jednak, jak wylicza NYT, niemiecki programista nie jest sam. Szacuje się, że z obecnych w obiegu 18,5 mln bicoinów, aż 20 proc. może należeć do osób, które zapomniały haseł do swoich kont. Łączna wartość "zgubionej kryptowaluty to ponad 140 mld dolarów, czyli ponad 519 mld złotych.

