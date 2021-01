Najgorsze dane dotyczące PKB od lat. Gowin: To dobry wynik

Tak źle nie było od lat. Polski Produkt Krajowy Brutto ze względu na pandemię koronawirusa wyniósł -2,8 proc. Spadki widać w poszczególnych dziedzinach gospodarki. Konsumpcja prywatna skurczyła się o 3 proc., a inwestycje aż o 8,4 proc.

Lepiej, niż zakładano

Jednak zarówno ekonomiści, jak przedstawiciele rządu podchodzą do danych GUS z optymizmem. Wicepremier Jarosław Gowin chwali odporność polskiej gospodarki w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej, a eksperci, przychylając się do tej opinii, przyznają, że obstawiano, że spadek może wynieść nawet 5 proc.

„Mimo skrajnie trudnych okoliczności, zamrożenia części gospodarki i lockdownów – Polski PKB w 2020 r. spadło jedynie o 2.8 proc. To dobry wynik na tle krajów Unii Europejskiej, który pozwala nam z większym optymizmem patrzeć w przyszłość” – napisał na Twitterze Jarosław Gowin, minister rozwoju, pracy i technologii. Również premier Matusz Morawiecki stwierdził, że jest to „dobry fundament do odbudowy” .

Wzrost PKB w szczegółach

W 2020 r. popyt krajowy spadł realnie o 3,7 proc. wobec wzrostu o 3,5 proc. w 2019 r. Spożycie ogółem w ub.r. spadło o 1,5 proc., w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych - o 3 proc. (w 2019 r. wzrost odpowiednio: 4,4 i 4 proc.), podał też Urząd.

Akumulacja brutto zmniejszyła się realnie o 12,2 proc. w 2020 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe spadły o 8,4 proc. (wobec wzrostu odpowiednio o 0,1 proc. oraz o 7,2 proc. rok wcześniej). Stopa inwestycji w gospodarce narodowej w ub.r. wyniosła 17,1 proc. wobec 18,5 proc. w 2019 r.

Wpływ popytu krajowego na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł -2,8 pkt proc. w 2020 r. wobec +4,5 pkt w 2019 r., podał też Urząd. Wpływ spożycia ogółem wyniósł -1,2 pkt proc. (wobec +3,4 pkt rok wcześniej), a wpływ spożycia w sektorze gospodarstw domowych sięgnął -1,7 pkt proc. (wobec +2,3 pkt rok wcześniej). Z kolei wpływ nakładów brutto na środki trwałe wyniósł w ub.r. -1,6 pkt proc. (wobec +1,3 pkt rok wcześniej).

Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. zmniejszyła się o 2,9 proc. w porównaniu z 2019 r., wobec wzrostu o 4,5 proc. w 2019 r., natomiast wartość dodana brutto w przemyśle w 2020 r. zmniejszyła się o 0,2 proc. w porównaniu z 2019 r., wobec wzrostu o 4,3 proc. w 2019 r. Wartość dodana brutto w budownictwie w 2020 r. w porównaniu z 2019 r. zmniejszyła się o 3,7 proc., wobec spadku o 4,1 proc. w 2019 r., zaś wartość dodana brutto w handlu i naprawach w 2020 r. w porównaniu z 2019 r. zmniejszyła się o 4 proc., wobec wzrostu o 5,4 proc. w 2019 r., podał także Urząd.

