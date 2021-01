Giełdowe szaleństwo trwa i obejmuje kolejne obszary. Dogecoin idzie w górę

Kiedy giganci (Melvin Capital) niestrudzenie „szortowali” akcje GameStop, kilku inwestorów (w tym Michael Burry) zagrało przeciwnie, pociągając za sobą zrzeszony na Reddicie (WallStreetBets) plankton. Okazało się to słuszna taktyką, ponieważ fundamenty biznesowe GameStopu okazały się całkiem solidne. W ten sposób akcje sieci sklepów z grami wywindowano do niespodziewanych wysokości, pomnażając swoją wartość o 600 proc. w ciągu miesiąca.

„Redditowa rewolucja” na giełdzie

Skok akcji GameStop i zaangażowanie internautów w giełdę sprawiły, że poprawiły się też notowania innych spółek. „Redditowa rewolucja” pociągnęła za sobą m.in. kryptowalutę Dogecoin, słusznie kojarząca wam się ze śmiesznym żółtym pieskiem rasy z memów. Ta stworzona w 2013 roku nieco dla żartu waluta w ciągu ostatniej doby podrożała o ponad 400 proc. Kapitalizacja dogecoinów 29 stycznia przekraczała sumę 8,7 mld dolarów, co dawało jej dziewiąty wynik w rankingu CoinMarketCap.

Reddit i Musk promują Dogecoina

Zwyżki Dogecoin upatruje się w działalności forumowiczów zrzeszonych na redditowym subforum SatoshiStreetBets. Przy pomocy hasztagu #DogeTo1dollar zamierzają oni doprowadzić do stanu, w którym 1 dogecoin wart będzie tyle co 1 dolar. Pomysł spodobał się Elonowi Muskowi, który publikując na Twitterze zdjęcie psa dał internetowym masom wyraźny sygnał. Miliarder już wcześniej zresztą deklarował, że Dogecoin to jego ulubiona kryptowaluta.

twitterCzytaj też:

GameStop? GameStonk! Elon Musk memem podsumowuje szaleństwo na giełdzie