O włos od 50 tys. dolarów. Bitcoin pobił wczorajszy rekord

Rajd bitcoina trwa. Najpopularniejsza kryptowaluta co chwilę pobija rekord swojej wyceny. Dziś niemal przebiła psychologiczną granicę 50 tys. dolarów. Obecnie kurs bitcoina wynosi nieco ponad 49 tys. dolarów, ale kilka godzin temu osiągnął poziom 49 950 dol., czyli zabrakło naprawdę niewiele. Co ciekawe, wartość wszystkich bitcoinów to już ponad 906 mld dolarów, czyli aż 70 proc. więcej niż miesiąc temu.

Wielcy zwrócili uwagę na kryptowaluty

Gwałtowny wzrost cen bitcoina w ostatnich tygodniach jest efektem zainteresowania wielkich firm i inwestorów instytucjonalnych. Najgłośniejszym w ostatnich dniach ruchem była inwestycja Tesli, która kupiła najpopularniejszą kryptowalutę za 1,5 mld dolarów. Firma Elona Muska zapowiedziała też, że prowadzi prace nad umożliwieniem kupowania jej samochodów za pomocą bitcoina. Sam szef Tesli i najbogatszy człowiek świata na swoim twitterowym koncie prowadzi ostatnio zabawę spekulacyjną na kursach kryptowalut. Po jego wpisach rosły nie tylko bitcoin, ale także kryptowaluta-mem dogecoin.

Od czasu ogłoszenia swojej decyzji przez producenta samochodów elektrycznych, kurs bitcoina urósł aż o 20 proc. W porównaniu z marcem 2020 kryptowaluta jest droższa o astronomiczne 1100 proc.

