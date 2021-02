W Polsce powstanie fabryka nowoczesnych baterii. Morawiecki: Staramy się z polski uczynić hub przemysłowy

Firma Northvolt zainwestuje w Polsce 200 mln dolarów. W Gdańsku powstanie nowoczesna fabryka, inżynierskie centrum badawczo-rozwojowe modułów bateryjnych, systemów magazynowania energii oraz procesów i technologii produkcyjnych. Produkowane tam baterie mają pomóc w magazynowaniu energii oraz mieć zastosowanie w przemyśle. Produkcja ruszy w 2022 roku. W ramach nowego projektu powstanie nawet 500 nowych miejsc pracy – poinformowała firma.

O podpisaniu umowy z inwestorem poinformował podczas wideokonferencji premier Mateusz Morawiecki.

– Staramy się z polski uczynić hub przemysłowy tej części Europy. Tworzymy dzięki temu wiele nowych miejsc pracy – powiedział premier. – Aby było to możliwe, potrzebny jest dobry system edukacji technicznej, ścisłej, politechnicznej. To pewien ciąg przyczynowo-skutkowy – dodał.

Napływ kapitału i wymiana myśli technologicznej

Premier zaznaczył także, że inwestycja Northvolt to nie tylko przypływ kapitału, ale także możliwość pozyskiwania nowych kompetencji dla polskich pracowników, oraz możliwość rozwijania wizerunku Polski, jako miejsca, gdzie powstają nowoczesne, zielone technologie.

– Dzięki tej inwestycji będziemy mogli pozyskiwać nowe kompetencje. Dzięki takim ruchom tworzy się networking, połączenia biznesowe między firmami polskimi a tymi zagranicznymi – powiedział Mateusz Morawiecki. Wskazał także, że przyciąganie tak dużych inwestorów możliwe jest głównie dzięki trzem czynnikom.

– System dobrych regulacji, które są szybkie i które w sposób przyjazny mają pomagać inwestorom tworzyć nowe miejsca pracy. Po drugie to ustawa, która uczyniła z całej Polski Specjalną Strefę Ekonomiczną. Po trzecie znowu to zmiany w edukacji, które mają dostosować naszą młodzież do zmian, które nazywane są Czwartą Rewolucją Przemysłową – powiedział.

