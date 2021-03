PiS sięga po pomysły opozycji. Wyciekły założenia Nowego Ładu

Jak dowiedzieli się nieoficjalnie dziennikarze OKO.press, program odbudowy polskiej gospodarki po kryzysie spowodowanym pandemią, czyli Nowy Ład, ma zawierać dwa zapisy, które mogą okazać się bardzo kosztowne dla Skarbu Państwa.

Nowy Ład, nowa kwota wolna od podatku

Już 20 marca podczas zdalnej konferencji rząd ma przedstawić Nowy Ład, czyli strategiczny drogowskaz dla polskiej polityki na najbliższe lata. Jak dowiedzieli się dziennikarze OKO.press, PiS przedstawi m.in. dwa rozwiązania podatkowe, które mogą kosztować Skarb Państwa nawet dziesiątki miliardów złotych. Jak podkreśla portal, pokazują one, że partia Jarosława Kaczyńskiego przestała próbować walczyć o młody elektorat, który do tej pory próbowała zdobyć m.in. dzięki programowi Rodzina 500+. PiS ponownie zwróci się ku sprawdzonym rozwiązaniom.

Chodzi o wprowadzenie kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. złotych oraz rozwiązania, które odczują emeryci, czyli emerytury bez podatku do 2,5 tys. złotych. Co ciekawe, po części są to pomysły przedstawiane wcześniej przez opozycję. O podwyższeniu kwoty wolnej od podatku mówił w kampanii prezydenckiej Rafał Trzaskowski. Wspominali o tym także posłowie Konfederacji i Kukiz'15.

