Żabka wchodzi w diety pudełkowe. Sieć przejmuje Maczfit

Żabka Polska podpisała z Resource Partners oraz prezesem firmy Maczfit Maciejem Lubiakiem umowę nabycia większościowego pakietu udziałów Maczfit, podały spółki.

„Umowa o włączeniu spółki Maczfit do Grupy Żabka została podpisana 5 marca br. Nabycie udziałów ma nastąpić od jej dotychczasowych właścicieli: Resource Partners oraz Macieja Lubiaka, twórcy marki i jej dotychczasowego prezesa. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, transakcja zostanie sfinalizowania po spełnieniu wszelkich wymogów związanych z prawem antymonopolowym” – czytamy w komunikacie.

„Transakcja zwiększa potencjał Żabki, aby firma mogła nie tylko skutecznie rozwijać sieć sklepów, ich format i asortyment, ale także podejmować szersze działania na rzecz innowacji i wytyczania nowych kierunków rozwoju firmy. Dziś dołącza do nich segment cateringu dietetycznego, który jest jedną z najszybciej rozwijających się usług w sektorze convenience. Maczfit powstał w 2015 roku za sprawą wizjonerskiego twórcy Macieja Lubiaka, sportowca, restauratora i przedsiębiorcy. Założyciel i mniejszościowy udziałowiec pozostanie zaangażowany w roli prezesa” – podano również.

Żabka przejmuje Maczfit. „Odpowiedź na potrzeby klientów”

Przejęcie Maczfit to dla Grupy Żabka dalszy krok w kierunku rozwoju dwóch obszarów. Pierwszy z nich to modern convenience, czyli ułatwianie życia poprzez odpowiadanie na potrzeby klientów, związane z oszczędnością czasu i dbaniem o zdrowie. Drugi to integracja rozwiązań e-commerce, którą firma realizuje od kilku lat, podkreślono.

– Włączenie spółki Maczfit do Grupy Żabka to element naszej długofalowej strategii rozwoju w obszarze convenience, która zapewni nam skuteczne odpowiadanie na potrzeby milionów klientów. Nowa struktura organizacyjna, o której poinformowaliśmy na początku roku, pozwoli nam poszerzać zakres działalności o kolejne obszary biznesowe, m.in. takie jak catering dietetyczny, w ramach którego funkcjonuje Maczfit – powiedział CEO Grupy Żabka Tomasz Suchański.

