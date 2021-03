Sejm przyjął ustawę o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu

Sejm poparł poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, doprecyzowującej listę instytucji obowiązanych o przedsiębiorców, pośredniczących w obrocie dziełami sztuki i rozszerzającą zakres statystyk gromadzonych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Wdrożenie dyrektywy UE

Celem nowelizacji jest wdrożenie dyrektywy 2018/843 z 30 maja 2018 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (tzw. piątej dyrektywy AML, modyfikującej prawo unijne i zwiększającej transparentność przepływów finansowych).

Jedna z poprawek wprowadzonych przez Senat i przyjętych przez Sejm dotyczyła m.in. doprecyzowania definicji pośrednika w obrocie nieruchomościami zgodnie z przepisami unijnymi i wyłączenia z tej definicji pośredników umów dzierżawy nieruchomości, których miesięczny czynsz jest mniejszy niż równowartość 10 tys. euro.

Inna zmierzała natomiast do zapewnienia, aby każdy pośrednik, w tym osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ponosiła taką samą odpowiedzialność za prowadzenie działalności z naruszeniem prawa. Pozostałe miały charakter doprecyzowujący i uspójniający sposób odwoływania się do numeru identyfikacji podatkowej oraz rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Rozrzerzenie listy

Nowela doprecyzowuje listę instytucji obowiązanych, dodaje do niej przedsiębiorców, prowadzących działalność polegającą na: obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami, oraz przechowywaniu, obrocie lub pośrednictwie w obrocie tymi towarami. Dotyczy to transakcji o wartości co najmniej 10 tys. euro, przy czym nie ma znaczenia, czy transakcja przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji powiązanych.

Przepisy nowelizacji uszczegóławiają definicje m.in. beneficjenta rzeczywistego, państwa członkowskiego oraz grupy. Poszerzają zakres statystyk gromadzonych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Doprecyzowują także zakres stosowania przez instytucje obowiązane środków bezpieczeństwa finansowego, a także działań podejmowanych przez nie w zakresie relacji związanych z państwami trzecimi wysokiego ryzyka.

Nowela określa także zasady przechowywania przez instytucje obowiązane dokumentów i informacji uzyskanych w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

Wprowadza obowiązek publikacji i aktualizacji przez państwa członkowskie UE wykazu stanowisk i funkcji publicznych, które zgodnie z prawem krajowym kwalifikują się jako eksponowane stanowiska polityczne. Wprowadza też mechanizmy weryfikacji danych zawartych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych oraz obowiązek rejestrowania podmiotów świadczących usługi wymiany walut pomiędzy walutami wirtualnymi, oraz dostawców kont waluty wirtualnej.

