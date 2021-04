Tesla z rekordowym zyskiem. Nawet 75 proc. wzrostu. Część z bitcoina

Tesla zanotowała kolejny rekordowy kwartał z rzędu. Firma Elona Muska w pierwszym kwartale 2021 roku zanotowała 9 mld dolarów przychodów, co przełożyło się na aż miliard dolarów zysku. W porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku to aż 75 proc. wzrostu.

Gigantyczny zysk mimo trudności

Wynik jest o tyle zdumiewający, że udało się go osiągnąć w roku pandemicznym. Producenci aut zmagali się problemami, które dotknęły także inne branże. Nie chodzi o problemy z funkcjonowaniem fabryk ze względu na pandemię, a o braku w dostępności procesorów. Niedawno z tego powodu część produkcji zawiesiło Subaru.

Jednak Elon Musk znalazł na to rozwiązanie. Tesla szybko zmieniła dostawcę, a następnie stworzyła oprogramowanie dostosowane do nowych podzespołów. Jednocześnie miliarder powiedział, że braki w dostawach podzespołów były "ogromnym problemem".

Inwestycja w bitcoina

Na początku roku władze Tesli zaskoczyły inwestorów kupnem bitcoinów za 1,5 mld dolarów. Była to pierwsza tak duża inwestycja w kryptowalutę, co dodało jej wiarygodności i wpłynęło na ogromny wzrost jej ceny. Elon Musk przyznał, że część zanotowanego zysku pochodzi ze sprzedaży 10 proc. z kupionych pierwotnie bitcoinów. Miało to przynieść firmie aż 101 mln dolarów.

Czytaj też:

Podróż na Marsa? Elon Musk: Na początku wiele osób może umrzeć