Dzielił ZP, poróżnił opozycję. Projekt o zasobach własnych UE w Sejmie

Fundusz Odbudowy jest odpowiedzią Unii Europejskiej na kryzysowe zagrożenia i wyzwania, jakie wywołała pandemia koronawirusa. Składa się on z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz mniejszych funduszy i programów. Polskie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej odpowiada za przygotowanie Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

„Będzie to podstawa do uzyskania pieniędzy z Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Dzięki temu wsparcie finansowe trafi do gospodarki najszybciej jak to możliwe” – czytamy na rządowej stronie.