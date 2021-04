„I fu**, Becia!”. Hartman komentuje wpis Szydło

Kilka dni temu Mateusz Morawiecki stwierdził, że „Nord Stream 2 jest rosyjsko-niemieckim projektem, który zagraża bezpieczeństwu Europy”. – Wzywamy Niemcy, aby odstąpiły od tego projektu i od destabilizacji Europy – apelował premier. Deklaracja szefa polskiego rządu wpisuje się w politykę państw Grupy Wyszehradzkiej, która otwarcie potępia powstanie Nord Stream 2.

W środę 28 kwietnia Beata Szydło w Parlamencie Europejskim podkreślała, że w sprawie Nord Stream 2 należy skutecznie i solidarnie działać, a nie jedynie debatować. – Rezolucje i debaty są ważne, ale jeżeli nie wynika z nich skuteczne, jednoznaczne i solidarne działanie, to pozostają tylko zapiskami na papierze i tyle są warte, ile wart jest ten papier. I są też oznaką słabości. Pokazaniem tego, że nie potrafimy działać skutecznie – powiedziała europosłanka.

W dalszej części wystąpienia Beata Szydło zaznaczyła, że debatowanie jest ważne, ale z rezolucji powinno wynikać „skuteczne, jednoznaczne działanie”.