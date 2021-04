Bohaterka memów wreszcie na nich zarobiła. Dzięki NFT zgarnęła pół miliona dolarów

Tajemniczo uśmiechnięta dziewczynka na tle płonącego budynku? Każdy zna to zdjęcie, a na pewno każdy widział jego liczne przeróbki. Przypadkowa fotografia ze spaceru z tatą uczyniła Zoe Roth sławną jeszcze jako dziecko. Teraz, już jako 20-letnia kobieta, „Disaster Girl” postanowiła spieniężyć swoją sławę. Sprzedała prawa do kultowego zdjęcia za równowartość około 1,8 mln zł. W umowie zapisała też, że otrzyma 10 proc. od każdej następnej sprzedaży fotografii.

Kolejna transakcja z wykorzystaniem NFT

Sprzedaż praw do cyfrowego zdjęcia możliwa była dzięki opisywanej już przez nas technologii NFT. To coraz popularniejszy sposób, który przy użyciu cyfrowych tokenów pozwala stać się właścicielem cyfrowego obiektu. Za zakup tokenu NFT dostajemy zaszyfrowany certyfikat, potwierdzający akt sprzedaży przy użyciu technologii blockchain. Nie oznacza to oczywiście, że mema z „Disaster Girl” nie możemy już sobie zapisać, albo powielać dalej. Przynajmniej na ten moment posiadacze cyfrowych aktów własności nie mogą tego zakazać.

