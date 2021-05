Morawiecki o ofensywie inwestycyjnej: Możliwe mocne odbicie w drugiej połowie roku

Premier Mateusz Morawiecki wystąpił podczas trwającego Kongresu 590. Zwracając się do uczestników i przedsiębiorców, zapowiedział, że po największym kryzysie od blisko stu lat, czas na ofensywę inwestycyjną.

– W chwili największego kryzysu od blisko stu lat fundamentalnym zadaniem państwa – obok walki o zdrowie i życie obywateli – jest wspieranie firm i ochrona miejsc pracy – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas Kongresu 590, który ze względu na pandemię, w tym roku odbywa się w formule hybrydowej. – Stworzyliśmy mechanizmy, które nie tylko służą przetrwaniu, ale pozwalają wierzyć, że w drugiej połowie bieżącego roku nastąpi dynamiczne odbicie – dodał premier odnosząc się do rządowych mechanizmów pomocowych dla przedsiębiorców.

Szef rządu po raz kolejny powtórzył dane, którymi podpiera się w ostatnim czasie nie tylko on i ministrowie z jego gabinetu, ale także prezydent Andrzej Duda.

– Uratowaliśmy ponad 5 mln miejsc pracy i mamy najniższe bezrobocie w całej Unii Europejskiej. Już czas, aby z obrony przejść do inwestycyjnej ofensywy – przypomniał.

Polska 2030. Nowy Ład, CPK i Przekop Mierzei Wiślanej

Premier odniósł się także do tematu Kongresu 590, czyli hasła „Polska 2030”. – Dla mnie Polska 2030 to kraj po wdrożeniu Krajowego Programu Odbudowy, czyli polskiego Planu Marshalla, którego tym razem nikt nam nie odbierze. To także zrealizowany Nowy Ład, czyli polska droga do nowoczesności, dzięki której w końcu dogonimy najbardziej rozwinięte i zaawansowane gospodarki zachodnie – powiedział premier.

W tej wyliczance wymienił także Centralny Port Komunikacyjny i nazwał go symbolem cywilizacyjnego awansu, o jaki marzyło generacji Polaków. Szef rządu jednym tchem wymieniał także Przekop Mierzei Wiślanej, Port w Gdyni i farmy wiatrowe na Bałtyku.

