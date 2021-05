Kasyna bez gotówki. Odważna zmiana po aferze z praniem brudnych pieniędzy

Australijskie kasyna The Star i Crown Sydney, rezygnują z przyjmowania gotówki. Od teraz wszystkie transakcje będą możliwe wyłącznie w formie cyfrowej. Jest to następstwo śledztwa, które wykazało, że grupy przestępcze wykorzystywały kasyna do prania brudnych pieniędzy.

Działalność grup przestępczych

Sieć Crown, do której należą australijskie kasyna, przez długi czas była celem dogłębnej kontroli. Jednocześnie na spółkę naciskano, aby zreformowała sposób prowadzenia swoich operacji finansowych. Zdaniem kontrolerów, dotychczasowe procesy dawały dużą możliwość do nadużyć.

W czasie trwania kontroli odkryto, że personel kasyn był narażany na odpowiedzialność karną, gdyż w kasynach odbywało się pranie brudnych pieniędzy na dużą skalę. Śledczy dotarli także do dokumentów świadczących o podpisywaniu umów sponsorskich z osobami powiązanymi z grupami przestępczymi. Wyniki kontroli sprawiły, że sieci odmówiono uruchomienia kolejnego obiektu w nowo wybudowanym wieżowcu w Sydney.

Zgodnie z komunikatem spółki, kasyna w Sydney, ale także w Perth i Melbourne przestaną przyjmować gotówkę. Firma nie podała jednak konkretnej daty wejścia regulacji w życie. Ten ruch może być przełomem dla całego globalnego rynku kasyn i regulatorów z całego świata.

