Jarosław Gowin zdradził, ile będzie kosztował Polski Ład

Dopłaty w wysokości 12 tys. złotych do drugiego i kolejnego dziecka, kwota wolna od podatku w wysokości 30 tys. złotych, nieopodatkowane emerytury do 2,5 zł, do 100 tys. zł wkładu własnego dla osób, które będą chciały kupić mieszkanie, i wiele innych. Rozwiązania zaproponowane dziś w ramach Polskiego Ładu przez Zjednoczoną Prawicę będą bardzo kosztowne.

– Kilka procent najlepiej zarabiających Polaków zapłaci wyższe podatki. Straci też budżet państwa. Wpływy z podatków będą niższe, ale mnie to nie martwi. Państwo powinno być oszczędne – zapewnił podczas prezentacji Polskiego Ładu lider Porozumienia. – Dużo bardziej martwi mnie to, że na skutek podniesienia kwoty wolnej od podatku stracą samorządy – dodał Jarosław Gowin.

Za Polski Ład mają zapłacić nie tylko najbogatsi i samorządy, ale przede wszystkim budżet państwa. W Wywiadzie dla „Business Insider Polska” konkretną kwotę zdradził wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii – Jarosław Gowin.

Ile będzie kosztował Polski Ład?

Wszystkie te rozwiązania wpłyną na poważne obciążenie budżetu państwa. Ile konkretnie? O tym w rozmowie z „Business Insider Polska” powiedział wicepremier. Jarosław Gowin zdradził, że z wyliczeń rządowych wynika, że Polski Ład do 2030 roku będzie kosztował łącznie 650 mld złotych.

