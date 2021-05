Kiedy wyższa kwota wolna od podatku? Wicepremier podał termin

W sobotę 15 maja liderzy Zjednoczonej Prawicy zaprezentowali długo wyczekiwany Polski Ład. Jedną z obietnic, które znalazły się w programie jest podniesienie kwoty wolnej od podatku dla wszystkich pracujących Polaków do 30 tys. zł.

Jacek Sasin w rozmowie z „Super Expressem” zapowiedział, że to rozwiązanie będzie obowiązywało od przyszłego roku, a następnie wicepremier wymienił, kto na nim zyska. – Kasjer w markecie, który zarabia 3 tys. zł zyska rocznie 1830 zł. Pracownik fizyczny, który zarabia 4 tys. zł – 1360 zł rocznie. Księgowy w firmie, który zarabia 5 tys. zł zyska z kolei 560 zł rocznie – powiedział polityk.

Szef MAP zapewniał też, że na zmianach nie stracą przedsiębiorcy. – Krawiec zarabiający 3 tys. zł zaoszczędzi rocznie 2180 zł. Fryzjer, który zarabia 4 tys. zł – 1930 zł rocznie a mechanik zarabiający 5 tys. zł zaoszczędzi rocznie 850 zł – wyliczał polityk.