Ten weekend przebiegnie pod znakiem przerw technicznych w bankach. Lepiej wypłacić gotówkę wcześniej

Co jakiś czas niektóre banki, by np. uaktualnić systemy, ogłaszają przerwy techniczne dla klientów. W najbliższy weekend, 22 i 23 maja, kilka z nich zapowiedziało, że właśnie z powodu prac serwisowych itp., klienci nie będą mieli dostępu do m.in. bankowości internetowej.

Portal bankier.pl podsumował te zapowiedzi: przerwy planują Alior Bank, Nest Bank, Bank BPS, Bank Millenium, BOŚ Bank, mBank, ING Bank Śląski, Santander Bank Polska i Bank Pocztowy.

Przerwy techniczne w bankach 22-23 maja

Nest Bank

W Nest Banku prace techniczne trwają już od 20 maja i potrwają do soboty 22 maja (w tym czasie nie można składać żadnych wniosków).

mBank

W sobotę 22 maja klienci mBanku w godzinach 16-22 nie będą mieli dostępu do usługi eMakler. Z kolei w nocy z soboty na niedzielę, w godzinach 22-2, nie będzie można skorzystać z usługi fakturowania.

Santander Bank Polska

W nocy z soboty na niedzielę (22-23 maja) o północy do godz. 6 użytkownicy Santander Banku Polska nie będą mogli korzystać z płatności BLIK, kantoru, Przelewów24 i przelewów natychmiastowych. Mogą wystąpić problemy z bankowością internetową i aplikacją mobilną.

Alior Bank

W sobotę 22 maja o godz. 23 rozpoczną się prace serwisowe w Alior Banku, które potrwają do 23 maja do godz. 8 rano. W tym czasie utrudniony ma być dostęp do bankowości internetowej i mobilnej.

Bank BPS

W nocy z soboty na niedziele 22-23 maja będą prowadzone prace serwisowe w Banku BPS, nie będzie możliwe realizowanie zleceń, sprawdzenie salda czy historii operacji na koncie.

ING Bank Śląski

W nocy z soboty na niedzielę 22-23 maja ING Bank Śląski planuje prace serwisowe (od północy do godz. 5.30). Wtedy nie będzie można: składać niektórych wniosków, płacić kartami w internecie z 3D Secure tj. z dodatkowym potwierdzeniem w aplikacji mobilnej lub kodem SMS, aktywować kart, zmieniać limitów transakcyjnych i nadawać kodów PIN, zamówić kart płatniczych, przypisać kart do telefonu w aplikacji Moje ING mobile, dodać kart do: Apple Pay, Garmin Pay i Google Pay, zrobić przelewu z rachunku karty kredytowej, zrealizować operacji na kartach w bankowości elektronicznej, złożyć wniosku o pożyczkę, otworzyć konta ani Otwartego Konta Oszczędnościowego.

BOŚ Bank

BOŚ Bank już w piątek 21 maja o godz. 22 rozpocznie prace serwisowe, które mają potrwać do godz. 18 w sobotę. Nie będzie dostępna aplikacja BOŚBank24, usługa mojeID itp.

Bank Pocztowy

Z piątku na sobotę 21-22 maja od godz. 21.25 mogą wystąpić problemy z korzystaniem bankowości internetowej i mobilnej Banku Pocztowego. Trudności mają potrwać maksymalnie do godz. 14 w sobotę.

Bank Millenium

W Banku Millenium prace rozpoczną się 22 maja w sobotę tuż po północy, o godz. 0.01 i potrwają do godz. 3 nad ranem. Nie będą dostępne Millenet, aplikacja mobilna, przelewy i płatności internetowe, przelewy i płatności BLIK, płatności kartami w internecie.