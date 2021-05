Bezos już nie jest już najbogatszym człowiekiem świata. Wyprzedził go potentat z branży marek luksusowych

Jeff Bezos, założyciel Amazona, nie jest już najbogatszym człowiekiem świata. Wyprzedził go Bernard Arnault, francuski potentat z branży produktów luksusowych, będący właścicielem holdingu LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy). Poinformował o tym „Forbes”, który regularnie opisuje fortuny najbogatszych.

Majątek Bernarda Arnaulta sięgnął 186,3 mld dolarów, a więc o 300 mln dolarów więcej niż ma na koncie Jeff Bezos. Majątek trzeciego najbogatszego człowieka świata, Elona Muska, jest szacowany na 147,3 miliarda dolarów.

Zyski w górę pomimo lockdownów

Pandemiczny rok nie uszczuplił stanu posiadania Bernarda Arnaulta. Jego majątek podskoczył z 76 miliardów dolarów w marcu 2020 roku do 186,3 miliardów dolarów, a więc niemalże się potroił. Wszystko dzięki temu, że zarządzana przez niego grupa Louis Vuitton Moët Hennessy w doskonałym stylu poradziła sobie z koronawirusowymi wyzwaniami.

To zaskakujące, bo przecież w ostatnich miesiącach nie odbywały się wielkie imprezy, na które zamożni klienci kupują ubrania z metkami Fendi, Christiana Diora czy Givenchy, odwołano rozdania nagród w przemyśle filmowym i muzycznym, było też zdecydowanie mniej okazji, by goście pili alkohole wywodzące się z grupy LVMH. Na przekór tym wszystkim przeciwnościom, najbardziej imponująca „stajnia modowa” okazała się zwycięzcą pandemicznego roku.

Konkurencja również ma się świetnie

Zresztą największy rywal Bernarda Arnaulta, François Pinault, również ma powody, by otwierać szampana (choć przypuszczamy, że nie jest to szampan Moët), bo i jego majątek wzrósł dwukrotnie. Wartość netto Kering Group, której właścicielem jest Pinault, wzrosła z 27 miliardów dolarów do 55,1 miliarda dolarów. Do Kerring Group należą takie luksusowe marki jak np. Saint Laurent, Alexander McQueen i Gucci.

„Forbes” przywołuje przykłady innych luksusowych marek, które łączy to, że w pandemii jeszcze bardziej wzmocniły swoją pozycję finansową. A z przykładów bliższych statystycznej Polce: Francoise Bettencourt Meyers, wnuczka założyciela L'Oréal, w ciągu 14 miesięcy stała się bogatsza o prawie 40 miliardów dolarów. Jej majątek wynosi 87,8 miliarda dolarów.

Margines błędu? Nawet kilkanaście miliardów dolarów

Trzeba pamiętać, że to tylko rankingi i nigdy się nie dowiemy, ile tak naprawdę warte są majątki najbogatszych. Ledwie kilka dni temu Arnault zajął drugie miejsce w rankingu najbogatszych ludzi świata, który przygotował Bloomberg Billionaires Index. Z szacunków Bloomberga wynika, że wartość netto fortuny Arnaulta wynosi 162 mld dol., zaś majątek Muska to 161 mld dol. Wahanie wobec szacunków „Forbesa” to, bagatela, 20 mld dolarów.

