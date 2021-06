Senatorzy zawalczą o 500 zł na wakacje dla seniorów. Rok temu się nie udało

Polski Bon Turystyczny dla seniora – taki projekt ustawy przygotowaliśmy w Senacie. 9 mln emerytów i rencistów otrzyma 500 zł jako dofinansowanie do wypoczynku, na wzór funkcjonującej już dopłaty dla dzieci. Mam nadzieję, że jeszcze w czerwcu ustawa będzie przyjęta – napisał na Twitterze senator Krzysztof Kwiatkowski. Pod projektem ustawy podpisało się 23 senatorów.

W uzasadnieniu projektu autorzy nowelizacji napisali, że „rozszerzenie zakresu beneficjentów tego świadczenia stanowiłoby istotne finansowe wsparcie dotkniętej społeczno-gospodarczymi skutkami COVID-19 polskiej branży turystycznej”.

Bon na pół roku

O ile dzieci i młodzież dostały półtora roku na wykorzystanie bonu (od 1 sierpnia 2020 roku do końca marca 2022 roku), to seniorzy mieliby na to zaledwie kilka miesięcy. W myśl projektu, bon byłby ważny od 1 września 2021 r. do 31 marca 2022 r., czyli w okresie zmniejszonego popytu na usługi hotelarskie czy imprezy turystyczne.

W lipcu zeszłego roku Sejm odrzucił senackie poprawki do ustawy, które zakładały m.in. rozszerzenie bonu turystycznego o emerytów i rencistów. Czy senatorzy znajdą argumenty, które przekonają posłów, by tym razem nie głosowali przeciw? Biorąc pod uwagę, że siły parlamentarne nie uległy od czasu tamtego głosowania silnym przetasowaniom, nie wydaje się to prawdopodobne.

Bon turystyczny dla dzieci – jak to działa?

Bon turystyczny przyznawany jest na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500+.

Bon jest inicjatywą jednorazową. Wprowadzony został w 2020 roku i nic nie wskazuje na to, by w tym roku miał zostać powtórzony. Uprawnieni mogą skorzystać z niego do końca marca 2022 roku. Na jedno dziecko przysługuje bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka niepełnosprawnego przysługuje dodatkowy bon w wysokości 500 zł. Bon „naliczy się” na każde dziecko, które przyjdzie na świat do 31 grudnia 2021 roku.

