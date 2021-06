Urlopowe plany Polaków. Chcemy wydać do 2 tys. na wakacje

Co piąty ankietowany Polak planuje w tym roku spędzić urlop za granicą, a ok. 37 proc. w kraju, poza miejscem zamieszkania. Na wakacyjny wypoczynek rodacy najchętniej przeznaczyliby do 2 tys. zł.