Nowa płaca minimalna. Rząd przedstawił propozycję

Od stycznia 2021 roku płaca minimalna w Polsce wynosi 2800 złotych brutto. Jej podwyżka, ze względu na uzależnienie od przeciętnego wynagrodzenia nie może być niższa niż 2985 zł. Rząd zdecydował, że zaproponuję odrobinę wyższą płacę.

Praca minimalna 2020. Brutto i netto

Rada Ministrów przyjęła propozycję dotyczącą minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r. w kwocie 3000 zł oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych w 2022 r. w kwocie 19,60 zł.

W ten sposób płaca minimalna wzrośnie o 200 zł brutto.

Teraz propozycja Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii zaakceptowana przez rząd na wtorkowym posiedzeniu zostanie przekazana do negocjacji Radzie Dialogu Społecznego.

Na negocjacje Rada ma 30 dni. Jeśli w tym czasie Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni innej wysokości płacy minimalnej, to ostateczna decyzje w sprawę jej wysokości podejmie rząd w rozporządzeniu. Ta kwota nie może być jednak niższa niż zaproponowana wcześniej do negocjacji, co oznacza, że płaca minimalna w 2022 roku będzie nie niższa, niż 3000 złotych brutto.

Płaca minimalna a nowa kwota wolna od podatku

Płaca minimalna w wysokości 3000 zł brutto to w wypadku umowy o pracę osoby powyżej 26 lat to 2202 zł netto. Obecnie osoby zarabiające najniższą krajową otrzymują na rękę 2061 zł.

Jeżeli w życie wejdą rozwiązania z Polskiego Ładu zakładające zwiększenie kwoty wolnej od podatku oraz zmiany w składce zdrowotnej, to kwota netto płacy minimalnej na poziomie 3000 zł brutto wyniesie 2356 zł.

