Mniej papieru w obiegu. Chętni przedsiębiorcy będą od października testowali e-fakturę

Dziś jest tak, że fakturę wystawioną za usługę lub dokonaną sprzedaż przedsiębiorca musi przesłać w formie papierowej. Skoro w biznesie i sprawach administracyjnych coraz chętniej odchodzimy od papieru na rzecz elektronicznego obiegu dokumentów, czas najwyższy, by i papierowe faktury przeszły do historii.

Tradycyjne faktury już w nieodległej przyszłości mają zostać zastąpione przez e-faktury, czyli dokumenty w ustandaryzowanej formie, które będą wywoływały te same skutki prawne, co „zwykłe” faktury. Ja dotąd rozwiązanie to wdrożone jest w pełni tylko w trzech krajach Hiszpanii, Portugalii i Włoszech. Ministerstwo Finansów chwali się, że Polska będzie czwarta.

Resort informuje, że zakończyła się analiza uwag zgłoszonych do ustawy o VAT, która reguluje e-faktury. Przyszedł czas na sprawdzenie, jak e-faktury działają w praktyce oraz na zachęcenie przedsiębiorców do korzystania z nich. 1 października ruszy pilotażowy program, w którym chętni będą mogli „przerzucić się” na e-faktury. Testy będą trwały przez trzy miesiące. W 2023 r. korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne.

Korzyści z e-faktury

Wdrożenie e-faktury przyniesie dwa bardzo pozytywne skutki dla polskiej gospodarki. Po pierwsze znacznie ułatwi rozliczanie obrotu pomiędzy przedsiębiorcami. Po drugie, przyspieszy wykrywanie prób wyłudzenia podatku, a przez to zwiększy bezpieczeństwo uczciwych firm i posłuży dalszemu zmniejszeniu luki VAT – przekonuje MF w komunikacie na swojej stronie internetowej.

Wymienia też inne korzyści związane z fakturami w obiegu elektronicznym.

Szybkość: podatnicy wybierający e-fakturę, otrzymają zwrot VAT o 1/3 szybciej – termin zwrotu skróci się dla nich o 20 dni, z 60 na 40.

Bezpieczeństwo: faktura pozostanie w bazie danych MF i nigdy nie ulegnie zniszczeniu czy zaginięciu, nie będzie konieczności wydawania jej duplikatów.

Przyspieszenie obrotu: dzięki działaniu za pośrednictwem bazy ministerstwa, zawsze będziemy mieli pewność, że faktura trafiła do kontrahenta.

Wygodę: e-faktury będą wydawane według jednego wzorca tak, że będą bardzo łatwe w użyciu.

Standaryzację: wzajemne rozliczenia oraz księgowanie faktur w systemach FK stanie się dużo łatwiejsze.

Czytaj też:

Ministerstwo Finansów jak Ministerstwo Sprostowań. „Stosuje się mechanizm znany od lat”