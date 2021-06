Polska kupuje złoto. NBP zwiększył rezerwy pierwszy raz od dwóch lat

Jak informuje Narodowy Bank Polski, w maju zasoby złota zwiększyły się z 228,7 do 230,54 tony. Bank centralny zakupił dodatkowe 60 tys. uncji metalu szlachetnego, czyli około 1866 kg. Z punktu widzenia transakcji przeprowadzanych przez NBP nie jest to duży zakup.

Fakt, że NBP wybrał się na zakupy szlachetnego kruszcu, nie powinien być jednak zaskoczeniem. O planach zakupu dodatkowych 100 ton informował jeszcze w marcu prezes Adam Glapiński.

„W tej chwili mamy 229 ton złota, z tego za mojej kadencji kupiono mniej więcej połowę. Sporo ściągnęliśmy do polskich skarbców. W ciągu kilku lat chcemy dokupić jeszcze co najmniej 100 ton i też trzymać je w Polsce. To ma znaczenie m.in. w postrzeganiu państwa, jego siły gospodarczej. A Polska już jest potęgą gospodarczą w trakcie powstawania” – mówił prezes NBP w wywiadzie dla „Sieci”.

Polskie złoto w dwóch miejscach

Jak wynika z raportu rocznego NBP, dowiedzieliśmy się ostatnio, gdzie przechowywane jest owo złoto. Jak się okazuje, część złota nadal przechowywana jest w Banku Anglii, reszta natomiast w skarbcach ulokowanych w Polsce. 123,8 tony złota o wartości 28,3 mln zł wciąż znajduje się w Wielkiej Brytanii, a 104,9 tony złota o wartości 24 mld zł mieści się w skarbcach w Polsce.

Raport zawierał także dane dotyczące wyceny poprzednich zasobów. Wartość rynkowa 228,7 ton złota wynosiła około 52,3 mld zł. Wspomniane zasoby stanowiły 7,5 proc. aktywów NBP na koniec 2020 roku.

