KPO. Rząd zgodził się na komitet koordynujący wydawanie pieniędzy

Komisja Europejska zatwierdziła do tej pory plany odbudowy 13 państw. Polskie KPO zostało złożone na początku maja. Rząd ma nadzieję, że jeszcze w lipcu dokument trafi do etapu finalnego, tj. oceny w ramach Rady UE.

Trwają też prace nad ustawą wdrażającą KPO. Rząd uległ żądaniom opozycji i samorządów, które domagają się powołania specjalnego komitetu, który będzie monitorował przejrzystość wydatkowania pieniędzy, jakie nasz kraj otrzyma z Brukseli. „Dziennik Gazeta Prawna” dotarł do pisma, w którym wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda zapowiedział powstanie takiego ciała, choć dodał, że jest to wyjście przed szereg, bo takiego wymagania nie stawia KE.

Chciałby, aby ciało to było wzorowane na Komitecie ds. Umowy Partnerstwa, który monitoruje wydawanie funduszy z polityki spójności. Samorządowcy, z którymi rozmawiał „DGP”, nie są przekonani, że to dobry punkt odniesienia. Jeden z pragnących zachować anonimowość rozmówców wyraził opinię, że Komitet ds. Umowy Partnerstwa to fasadowy organ bez żadnych kompetencji.

Komisja Europejska nie będzie się angażowała w tę sprawę

Opozycja i samorządowcy mieli nadzieję, że Bruksela wesprze ich w negocjacjach na temat kształtu Komitetu. Okazuje się jednak, że nie ma ona dużego wpływu na to, jak ma wyglądać organ nadzorujący wydawanie pieniędzy.

– Rozporządzenie bardzo wyraźnie mówi, że system monitorowania, nadzoru i kontroli powinien być skuteczny, efektywny, zgodny z prawem krajowym. W związku z tym KE na pewno nie będzie się wtrącała w to, jaki to ma być system. On po prostu ma być transparentny – wyjaśnił Jan Olbrycht, europoseł PO.

Czytaj też:

Polska poprosiła Komisję Europejską o dodatkowy miesiąc na ocenę KPO