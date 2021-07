Od 1 lipca można składać wnioski o „Dobry start”, czyli dodatek do wyprawki szkolnej. Dwie zmiany w programie

Program „Dobry start” to świadczenie w wysokości 300 zł, które przysługuje na każde uczące się dziecko do 20. roku życia (lub do 24. roku życia w przypadku dziecka z niepełnosprawnością). Program nie obejmuje dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole.

Począwszy od 2019 r., wsparcie z programu „Dobry start”, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych. Program funkcjonuje od 2018 roku. Obecnie obejmuje ok. 4,45 mln dzieci.

Wsparcie przyznawane jest niezależnie od dochodu. Rodzice mogą wydać pieniądze wedle swojego uznania, ale intencją ustawodawcy jest przeznaczenie ich na wydatki związane ze szkołą. Stąd potoczne określenie programu jako „wyprawka szkolna”. Termin składania wniosków upływa 30 listopada.

Kiedy wpłyną pieniądze z programu „Dobry start”?

Jeśli wniosek został złożony w lipcu lub sierpniu, wypłata świadczenia start nastąpi nie później niż do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach (tj. wrześniu, październiku lub listopadzie) wypłata świadczenia nastąpi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Pieniądze nie są przyznawane automatycznie. Rokrocznie rodzice muszą złożyć o nie wniosek.

Zmiany w programie „Dobry start” od 1 lipca 2021 r.

Od tego roku wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Przed kilkoma tygodniami prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy, która eliminuje składanie wniosków w urzędzie gminy lub wysyłanie ich pocztą. Od dziś wnioski można składać przez portal informacyjno-usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS.

Ponadto „wyprawka szkolna” będzie wypłacane jedynie na konto rodziców: koniec z wypłatami w formie gotówkowej i przekazem pocztowym.

„Dobry start” zwolniony z podatku

Świadczenie z programu „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Oznacza to, że rodzina otrzyma przyznane świadczenie w pełnej wysokości. Ponadto pieniądze te są wyłączone spod egzekucji komorniczej. Wreszcie, świadczenia z programu „Dobry Start” nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia. Otrzymanie 300 zł na wyprawkę szkolną nie spowoduje zatem utraty zasiłku z pomocy społecznej.

