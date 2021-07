Duże zmiany po decyzji KNF. Od dziś trudniej o kredyt hipoteczny. Jest jednak pozytyw dotyczący oprocentowania

Zmieniają się zasady wyliczania zdolności kredytowej. Jak zaznaczają eksperci, wprost przełoży się to na utrudniony dostęp do kredytów hipotecznych.

Rekomendacja S KNF. Będzie trudniej o kredyt

Wszystko wynika z najnowszej Rekomendacji S, wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Banki będą zobligowane do przestrzegania nowych wytycznych, co, jak zaznaczają eksperci Expandera, może oznaczać, że „w przypadku okresu spłaty 35 lat dostępna kwota kredytu może zostać sztucznie obniżona o niemal 100 tys. zł”. Jednocześnie rekomendacja zawiera również zapis, który jest dla klientów bardzo korzystny. Banki muszą bowiem wprowadzić oferty kredytów ze stałym oprocentowaniem (niezależnym od WIBOR) na co najmniej pięć lat. Zapis będzie działa wstecznie. Będą z niego mogli skorzystać także ci, którzy już spłacają zaciągnięty kredyt.

Kredyt niższy nawet o 100 tys. zł

Jak wyliczają analitycy Expandera, przy założeniu kredytu z ratą 2000 zł i oprocentowaniem 3 proc. zaciągniętego na 35 lat, bez Rekomendacji S banki mogły zaoferować pożyczkę w wysokości 519 tys. zł. Ze poprzednią wersją rekomendacji kwota ta wynosiła 474 tys., a od dziś przy tych samych założeniach, może być to już tylko 421 tys. zł. Łącznie to blisko 100 tys. złotych mniej do wykorzystania na kupno, czy wyposażenie mieszkania.

Zmiany nie dotyczą jednak banków spółdzielczych. Mają one więcej czasu na wprowadzenie powyższych regulacji do końca 2022 roku.

