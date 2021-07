Dom bez pozwolenia w Polskim Ładzie. PiS zapomniał o istotnym szczególe. Kosztorys w górę

Zapowiadając zmianę przepisów, w myśl której będzie można zbudować dom o powierzchni do 70 m kw., Zjednoczona Prawica sprawiła ogromną radość wszystkim, którzy przecierają oczy ze zdziwienia widząc coraz to wyższe ceny mieszkań od deweloperów. Ogłaszając ten pomysł w połowie maja na konwencji poświęconej Polskiemu Ładowi, politycy nie wspomnieli o dodatkowym warunku: minimalna wielkość działki, na której będzie można zbudować dom bez dodatkowych procedur, musi wynosić tysiąc m kw.

Ograniczenia mają powstrzymać deweloperów

Odpowiedzialna za budownictwo wiceminister Anna Kornecka wyjaśniła, że takie zasady mają zapobiec stawianiu przez deweloperów małych osiedli.

– W przypadku domów mieszkalnych nie możemy na to pozwolić ze względu na intensywność wykorzystania terenów – podkreśliła i dodała, że chodzi o bezpieczeństwo zapewnienia możliwości korzystania z mediów czy wystarczającej infrastruktury drogowej – powiedziała.

Kto więc zdążył przyzwyczaić się do myśli, że kupi niewielką działkę gdzieś za miastem i postawi dom bez zezwolenia, więc szybciej i taniej, musi na nowo rozpisywać kosztorys. Działka o powierzchni co najmniej tysiąca m kw. znacząco podniesie cenę inwestycji.

Wybór działek coraz mniejszy, ceny coraz wyższe

Serwis money.pl sprawdził ceny działek w kilku gminach w Polsce. Cena za metr w Warszawie przekracza 724 zł – i to na obrzeżach, bo dzielnice położone bliżej centrum są praktycznie w całości zabudowane, a na te pojedyncze wolne działki apetyt ostrzą sobie deweloperzy gotowi wybudować wieżowce.

Znacznie taniej można taką działkę nabyć w Lublinie – średnia cena takiej działki wyniosła 314 tys. zł, czyli ok. 258 zł za metr kw. A w mniejszych miejscowościach? W gminie Kleszczów, uznawanej za najbogatszą w Polsce, średnia cena działki to 67,6 tys. zł, czyli ok. 51 zł za m kw. Z kolei w najbiedniejszej gminie, Potoku Górnym, działkę od 1 do 1,5 tys. m można kupić stosunkowo tanio – średnio za 18 tys. zł, co daje 11 zł za m kw.

W mazurskim Giżycku średnia cena takiej działki to 83,4 tys. zł, a w nadmorskim Rewalu – aż 265 tys. zł.

Czytaj też:

Polski Ład stawia także na mieszkalnictwo. Dom do 70 m kw. bez zgody na budowę i dopłaty do kredytów