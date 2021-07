„Dobry start”, czyli 300 zł na wyprawkę szkolną Od kiedy można składać wnioski?

Rodzice 4,45 mln dzieci będą mogli sfinansować wydatki szkolne ze świadczenia „Dobry start”. Działający od 2018 roku program popularnie określa się mianem „wyprawki szkolnej” lub „300+”, ale rodzice nie muszą się w żaden sposób tłumaczyć urzędnikom z tego, na co wydali pieniądze.

Dla kogo pieniądze z programu „Dobry start”

Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Program nie obejmuje dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole.

Począwszy od 2019 r., wsparcie z programu „Dobry start”, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Wniosek tylko przez internet

Od tego roku nie można wysłać wniosku pocztą ani składać go w urzędzie. Wniosek o 300 zł będzie można składać wyłącznie poprzez bankowość elektroniczną, PUE ZUS oraz system Empatia.

Wynika to z przyjętego przez Radę Ministrów projektu rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022.

Zmiany podyktowane są oszczędnościami. „Proponowane zmiany wpłyną na znaczną redukcję kosztów obsługi i zakładają utrzymanie ich na poziomie 0,1 proc. kwoty przeznaczonej na wypłatę świadczeń. Szacuje się, że w okresie 2021–2031 łączne koszty obsługi wyniosą ok. 15 mln zł, co oznacza oszczędności dla budżetu państwa na poziomie ok. 488 mln zł” – informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

