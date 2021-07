300+. Rodzice idą na rekord. „Dobry start” cieszy się popularnością

Zaledwie sześciu dni lipca trzeba było, aby rodzice złożyli wnioski o świadczenie „Dobry start” na niemal milion dzieci. We wtorek przed południem pisaliśmy, że Polacy złożyli wnioski obejmujące 736 617 dzieci, a zaledwie kilkanaście godzin później ta liczba znacząco urosła.

„W analogicznym okresie roku poprzedniego było to zaledwie ok. 30 proc. tej liczby. To pokazuje jak ważny dla Polaków jest program „Dobry start” oraz jak szybko i sprawnie korzystają z cyfrowej obsługi systemu” – chwali się Ministerstwo Rodziny.

Do świadczenia uprawnionych jest ok. 4,5 mln dzieci.

„Dobry start” – terminy składania wniosków

W programie tym, zwanym popularnie „300+” lub „Wyprawka szkolna”, nie obowiązuje jednak zasada, że kto pierwszy, ten lepszy. Wnioski można składać od 1 lipca do końca listopada. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Dla kogo pieniądze z programu „Dobry start”

Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Program nie obejmuje dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. zerówce prowadzonej w szkole.

Począwszy od 2019 r., wsparcie z programu „Dobry start”, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

