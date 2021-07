Koronawirus sparaliżował rynek pracy. Tylko w krajach rozwiniętych na bezrobocie trafiło 22 mln osób

Koronawirus zniszczył 22 miliony miejsc pracy i to tylko w bogatych krajach. W krajach rozwijających się ta liczba może być jeszcze większa, ale raport przygotowany przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju ich nie obejmuje – informuje CNN.

Ponadto analitycy tej organizacji przewidują, że zatrudnienie w krajach OECD nie wróci do poziomu sprzed pandemii wcześniej niż w 2023 roku.

„Silny wzrost gospodarczy w krajach OECD nie przekłada się jeszcze w pełni na nowe stanowiska pracy w takim stopniu, by umożliwiało to powrót do poziomu sprzed pandemii” – napisano. Organizacja szacuje, że w związku z pandemią 8 milionów osób w krajach członkowskich już zmieniło pracę, ale aż 14 mln w ogóle nie szuka aktywnie pracy: czekają, aż znów będą mogli podjąć zatrudnienie w wyuczonych profesjach bądź nie mają nadziei na znalezienie stanowiska.

Stracili przede wszystkim ci, którym wcześniej było na rynku najtrudniej

Na koniec 2020 roku liczba bezrobotnych przez co najmniej 6 miesięcy była w krajach OECD o 60 proc. wyższa niż przed pandemią. W pierwszym kwartale 2021 roku ta liczba niestety wzrosła. Spowodowane pandemią bezrobocie nie rozkłada się równomiernie na różne grupy zawodowe i wiekowe. W największej mierze dotknęła najgorzej opłacanych pracowników w sektorach, w których umowy o pracę były rzadkością. Wysoki rachunek za pandemię zapłacą też młodzi ludzie. OECD szacuje, że o 3 miliony wzrosła armia młodych, którzy aktualnie ani nie uczą się, ani nie pracują.

Raport zawiera również rekomendacje dla państw członkowskich. Eksperci OECD polecają, by rządy wspierały tworzenie miejsc pracy w „zielonych” branżach oraz wszelkiego rodzaju usługach cyfrowych, tak by jak najwięcej osób mogło podjąć zajęcia niezwiązane z bezpośrednim kontaktem z innymi ludźmi – na wypadek, gdyby pandemiczne ograniczenia miały wkrótce powrócić i zostać z nami na dłużej.

DO OECD należy 38 państw. Polska jest jej członkiem od 1996 roku.

Czytaj też:

Nie ma szczepionek, nie ma turystów. Najbiedniejsze kraje jeszcze długo nie wyjdą z dołka