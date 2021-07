ZUS: Bon Turystyczny aktywowany już prawie 2,2 mln razy. Łączna kwota zbliża się do 2 mld zł

Ponad 1,9 mld zł przekazało już państwo w ramach Bonu Turystycznego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał właśnie najnowsze dane. ZUS jest operatorem świadczenia za pośrednictwem serwisu PUE ZUS.

Jednocześnie Turystyczne 500+ wykorzystano 1,1 mln razy. Połowa aktywowanych bonów zostanie więc wykorzystana w późniejszym terminie. Do ponad 26 tys. zarejestrowanych w programie podmiotów turystycznych trafiło do tej pory ponad 760 mln zł.

Dla kogo jest Bon Turystyczny?

Świadczenie, które powstało, aby pomóc polskiej branży turystycznej w wychodzeniu z kryzysu popandemicznego, jest skierowane do rodzin z dziećmi do 18. roku życia. Podobnie, jak „Rodzina 500+”, wypłacane jest bowiem na każde dziecko w rodzinie. Ma to pomóc nie tylko branży, ale także Polakom, którzy w pandemii często musieli zacząć bardziej oszczędzać, co spowodowałoby, że prawdopodobnie część z nich zrezygnowałaby z wyjazdów.

Należy przypomnieć, że bon jest świadczeniem jednorazowym. Na każde dziecko można go pobrać tylko raz. Z wykorzystaniem pieniędzy nie trzeba się jednak spieszyć. Bon obowiązuje do marca 2022 roku, a już mówi się o planach przedłużenia programu.

Jak skorzystać z bonu?

Z Bonu Turystycznego można skorzystać wyłącznie na terenie Polski. Rządowi zależało bowiem, aby pieniądze trafiały do polskich przedsiębiorców. Lista hoteli i pensjonatów, w których honorowane jest świadczenie, dostępna jest na stronie bonturystyczny.polska.travel, którą koordynuje Polska Organizacja Turystyczna.

Bon Turystyczny – jak aktywować?

Aby aktywować Bon Turystyczny, należy posiadać konto na platformie PUE ZUS, a następnie się na nim zalogować. Po zalogowaniu konieczne jest wybranie zakładki „ogólne” w prawym górnym rogu ekranu, a następnie „polski bon turystyczny” z listy, która pojawi się po lewej stronie. Jeśli bon został przyznany, to w tym miejscu wyświetli się pole „mój bon”. Po wejściu system wyświetli szczegółowe informacje dotyczące świadczenia. Będą tam podane m.in. jego numer, wartość oraz data ważności.

Aby go aktywować, należy kliknąć przycisk „Aktywuj Bon”. System poprosi o wpisanie numeru komórkowego oraz adresu e-mail. Następnie ponownie trzeba wcisnąć „Aktywuj Bon”. Wtedy świadczenie zostanie aktywowane, a użytkownik dostanie kod obsługi płatności, który będzie niezbędny przy płaceniu w hotelu.

