Poczta Polska z kontraktem dla ZUS. Doręczanie emerytur i rent warte 910 mln zł

Poczta Polska złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu publicznym na doręczanie świadczeń z ubezpieczeń społecznych w formie gotówkowej na wskazany adres, organizowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, podała spółka. Wartość umowy wynosi 910 mln zł, a czas jej obowiązywania – 4 lata.

„Kontrakt o charakterze strategicznym”

Dla Poczty Polskiej udział w postępowaniu ogłoszonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych miał charakter strategiczny, z uwagi na zakres umowy i charakter społeczny związany z doręczaniem świadczeń dla emerytów i rencistów, zaznaczono.

– Wygrana Poczty Polskiej w tym przetargu oznacza dla Polaków uzyskujących świadczenia z ZUS-u, że będą mogli w dalszym ciągu otrzymywać je w formie gotówkowej, niezależnie czy mieszkają w małych miejscowościach, czy w dużych miastach. Poczta Polska nawet w czasie pandemii docierała do wszystkich świadczeniobiorców po to, aby w tym trudnym czasie emeryci i renciści otrzymali swoją gotówkę w terminie. Pomimo tego, iż doręczanie świadczeń emerytalnych czy rentowych wiąże się z wyzwaniem w postaci dystrybucji znaczącego strumienia gotówki, to pracownicy Poczty Polskiej wiedzą jak fundamentalną kwestią jest dotarcie z przekazem na czas – powiedział wiceprezes Poczty Polskiej Andrzej Bodziony.

W ubiegłym roku Poczta Polska przystąpiła do blisko 1,9 tys. przetargów na usługi pocztowe o wartości blisko 1,7 mld zł, z których 96,5 proc. rozstrzygnięto na korzyść operatora, podano również. Umowa pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a Pocztą Polską na doręczanie świadczeń z ubezpieczeń społecznych w formie gotówkowej na wskazany adres, obowiązywać będzie od września br. przez kolejne 4 lata.

Czytaj też:

Biedronka we współpracy z Pocztą Polską chce obejść zakaz handlu. PiS oczekuje wyjaśnień