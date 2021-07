Gdzie wykorzystać bon turystyczny? Podpowiadamy!

Bony turystyczne zaczęły obowiązywać z początkiem sierpnia 2020 roku. W zeszłym roku zainteresowanie nimi było umiarkowane. Nie dość, że trafiły w ręce rodziców na półmetku wakacji, to w późniejszych miesiącach turystyka częściej była ograniczona (w trakcie ferii bożonarodzeniowych, zimowych i wielkanocnych trwał lockdown) niż można było korzystać z oferty wyjazdowej.

Dla kogo bon turystyczny?

Bon turystyczny przyznawany jest na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500+.

Bon jest inicjatywą jednorazową. Wprowadzony został w 2020 roku i nic nie wskazuje na to, by w tym roku miał zostać powtórzony. Uprawnieni mogą skorzystać z niego do końca marca 2022 roku. Na jedno dziecko przysługuje bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka niepełnosprawnego przysługuje dodatkowy bon w wysokości 500 zł. Bon „naliczy się” na każde dziecko, które przyjdzie na świat do 31 grudnia 2021 roku.

Na co można wykorzystać bon turystyczny?

Bon zaprojektowano jako narzędzie do opłacenia noclegów na terenie kraju. Miał tym samym pomóc z jednej strony hotelarzom, właścicielom domków letniskowych czy pensjonatów, a z drugiej – być wsparciem dla rodziców. Szybko jednak poszerzono zastosowanie bonu i obecnie można nim płacić również za wycieczki organizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego, usługi przewodnickie w miastach i w terenie (np. w górach i parkach narodowych), przejazdy autokarem, zwiedzanie muzeów, galerii i skansenów, rejsy statkiem, zajęcia rekreacyjne oraz wiele innych aktywności turystycznych i sportowych.

To przedsiębiorca decyduje, czy będzie u siebie respektował bon turystyczny. Pełna lista miejsc, w których można płacić bonem, znajduje się w specjalnie przygotowanej na te cele bazie Polskiej Organizacji Turystycznej.

