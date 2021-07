Banki straciły pierwszy raz od 27 lat. W Polsce kryzys jest szczególnie odczuwalny

Polskie banki mają problem. Jak donosi „Dziennik Gazeta Prawna”, opierając się na danych weryfikowanych przez audytorów, branża zaliczyła w 2020 roku pierwsze straty od 27 lat. Jeszcze niedawno było to nie do pomyślenia.

Blisko miliard złotych na minusie

Polski sektor bankowy mierzył się w 2020 roku z dwoma głównymi problemami, pierwszy to koronawirus, który wpłynął m.in. na skłonność klientów do zadłużania się, a drugi, to kredyty frankowe. Wbrew pozorom to właśnie ten drugi okazał się dużo bardziej dotkliwy. Tylko w przypadku największego z polskich banków – PKO BP – na ten cel zabezpieczono 6,6 mld zł. Ale "koszty ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych", było problemem także innych banków.

Jak wylicza „DGP”, zsumowane straty wszystkich polskich banków to 953 mln złotych. To pierwszy tak zły wynik od 1993 roku. Wtedy straty instytucji finansowych sięgnęły 401 mln zł.

Niemal najgorzej w całej Unii Europejskiej

Dane Europejskiego Banku Centralnego są dla Polski bardzo niekorzystne. Tylko cztery kraje – Irlandia, Cypr, Hiszpania i Grecja zakończyły 2020 roku w gorszej sytuacji. Co ciekawe, wszystkie z tych krajów bardzo mocno przeżyły też kryzys finansowy z 2008 roku.

