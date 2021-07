Loteria szczepionkowa. Dziś kolejna szansa na wygraną

W środę 21 sierpnia odbędzie się kolejne losowanie loterii szczepionkowej. Do wygrania są pieniądze – pięć osób zgarnie po 50 tys. zł – oraz 60 hulajnóg elektrycznych.

Komu się nie uda – jeszcze nic straconego, bo losowania będą się odbywały co tydzień do końca września. Ponadto w loterii przewidziano nagrody natychmiastowe, miesięczne oraz nagrodę finałową. Co 500. osoba biorąca udział w loterii wygra 200 zł, a co 2000. grający – 500 zł. Pula nagród natychmiastowych jest ograniczona i wynosi 52 000 sztuk.

Przewidziano trzy losowania miesięczne, w których można wygrać dwie nagrody w wysokości 100 000 zł oraz dwa samochody toyota corolla (łącznie sześć sztuk). Losowanie finałowe odbędzie się 6 października. Uczestnicy loterii zagrają wówczas o dwie nagrody po 1 mln zł każda, a także o dwa samochody toyota C-HR.

Warunkiem wzięcia udziału w loterii jest pełne zaszczepienie przeciw Covid-19 dowolnym preparatem dostępnym na terytorium Polski. Szczepienie powinno zostać prawidłowo zarejestrowane w systemie P1 e-Zdrowie do 4 października 2021 r. do godz. 23:59:59.

Kto może wziąć udział w loterii szczepionkowej?

Uczestnikiem loterii może być wyłącznie osoba fizyczna, która:

ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

w okresie promocyjnym zarejestrowała się do loterii oraz spełnia pozostałe wymagania opisane w regulaminie loterii.

Z udziału w loterii wyłączono pracowników kilkunastu instytucji, m.in. Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych oraz najbliższych członków ich rodzin.

W jaki sposób można przystąpić do loterii?

zaloguj się na swoim IKP (Internetowe Konto Pacjenta) na stronie www.pacjent.gov.pl, wypełnij formularz przystąpienia do loterii, zaznacz wymagane zgody i oświadczenia, zaktualizuj numer telefonu i wyślij formularz, klikając „Weź udział” lub

zadzwoń pod bezpłatny numer Narodowego Programu Szczepień 989. Podczas rozmowy z konsultantem: wyraź chęć udziału w loterii, podaj niezbędne dane do weryfikacji w systemie (imię, nazwisko oraz numeru PESEL), zaktualizuj numer telefonu oraz potwierdź wymagane zgody i oświadczenia.

Czytaj też:

Loteria szczepionkowa. Uważaj na takie smsy