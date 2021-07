Bon turystyczny aktywowany już ponad 2,5 mln razy. Jak z niego skorzystać?

Polacy aktywowali dotychczas na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ponad 2,5 mln bonów turystycznych, poinformował ZUS. Bonami dokonano ponad 1,5 mln płatności na kwotę ponad 1 mld zł.

"Bon turystyczny w liczbach: prawie 2,5 mln aktywowanych na #PUE #ZUS bonów o wartości blisko 2,2 mld zł, przeszło 1,5 mln płatności bonami na łączną kwotę 1 mld zł, ponad 27 tys. zarejestrowanych podmiotów turystycznych" – czytamy na profilu ZUS na Twitterze.

Kto może skorzystać z bonu turystycznego?

Bon turystyczny przyznawany jest na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500+.

Bon jest inicjatywą jednorazową. Wprowadzony został w 2020 roku i nic nie wskazuje na to, by w tym roku miał zostać powtórzony. Uprawnieni mogą skorzystać z niego do końca marca 2022 roku. Na jedno dziecko przysługuje bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka niepełnosprawnego przysługuje dodatkowy bon w wysokości 500 zł. Bon „naliczy się” na każde dziecko, które przyjdzie na świat do 31 grudnia 2021 roku.

Co opłacimy za pomocą bonu turystycznego?

Pierwotnie bon turystyczny był pomyślany jako sposób opłacania noclegów. Z czasem rozszerzono zastosowanie bonu i teraz można za jego pomocą opłacać również półkolonie, wstęp do różnych instytucji kulturalnych, do obiektów sportowych.

Z bonu skorzystamy tylko u przedsiębiorców, którzy przystąpili do programu. Pełny spis znajdziemy na stronie bonturystyczny.polska.travel, ale podmioty, które akceptują bon, informują o tym również na swoich stronach. Bon możemy zrealizować wyłącznie na terenie Polski.

Bon Turystyczny – jak aktywować?

Aby aktywować Bon Turystyczny, należy posiadać konto na platformie PUE ZUS, a następnie się na nim zalogować. Po zalogowaniu konieczne jest wybranie zakładki „ogólne” w prawym górnym rogu ekranu, a następnie „polski bon turystyczny” z listy, która pojawi się po lewej stronie.

Jeśli bon został przyznany, to w tym miejscu wyświetli się pole „mój bon”. Po wejściu system wyświetli szczegółowe informacje dotyczące świadczenia. Będą tam podane m.in. jego numer, wartość oraz data ważności. Aby go aktywować, należy kliknąć w przycisk „Aktywuj Bon”. System poprosi o wpisanie numeru komórkowego oraz adresu e-mail. Następnie ponownie trzeba wcisnąć „Aktywuj Bon”. Wtedy świadczenie zostanie aktywowane, a użytkownik dostanie kod obsługi płatności, który będzie niezbędny przy płaceniu w hotelu lub opłacaniu wycieczki albo biletu wstępu np. na basen.

