Bon turystyczny dla seniorów. Ustawa utknęła w Sejmie, a czasu coraz mniej

Senatorowie chcieliby, żeby z dofinansowania do urlopu mogli skorzystać również emeryci i renciści. Projekt przygotowanej przez nich ustawy zakłada, że seniorzy dostaną jednorazową dopłatę do wypoczynku w wysokości 500 złotych w formie Polskiego Bonu Turystycznego. Mogliby go wykorzystać między 1 września tego roku a 31 marca 2022 roku, a więc już po zakończeniu szkolnych wakacji, ale nie później niż po terminie wskazanym jako data ważności bonów dla dzieci i młodzieży.

Posłowie od początku nie są entuzjastami tego pomysłu i nie przekonuje ich tłumaczenie, że wsparcie osób starszych przełoży się na branżę turystyczną, a o to przecież chodzi w bonie turystycznym. Sejm skutecznie sabotuje ustawę, którą Senat przyjął już w czerwcu. Mijają kolejne tygodnie, jesteśmy na półmetku lata, a głosowanie nad rozszerzeniem bonu na kolejną grupę uprawnionych nie pojawiło się w porządku obrad.

Senator Kwiatkowski interweniuje u marszałek Witek

– Jestem mocno zaniepokojony, że tak potrzebna ustawa dla polskich seniorów jest wciąż nieprzyjęta przez Sejm. I to pomimo że są na ten cel zapisane i niewykorzystane pieniądze w budżecie – powiedział w rozmowie z Super Expressem pomysłodawca bonu, senator Krzysztof Kwiatkowski.

Zaniepokojony tym, że również w porządku obrad na 11 sierpnia nie ma głosowania bonu, Kwiatkowski zwrócił się do marszałek Sejmu Elżbiety Witek z interwencją z i pytaniem o zwłokę.

- Szczególnie po okresie pandemii starsi ludzie chcą wyjechać, odpocząć, wyjść trochę z domu, a bon turystyczny dla seniora znakomicie by to ułatwił – powiedziała Super Expressowi szefowa Związku Emerytów i Rencistów Elżbieta Ostrowska.

Z rozszerzonego 500+ na wypoczynek skorzystać mogłoby 9 mln osób, choć w praktyce byłoby ich znacznie mniej. Wielu ludzi starszych ma problemy zdrowotne albo zwyczajnie nie ma w zwyczaju podróżowania. Bon ucieszyłby jednak tych, którzy czują się na siłach, by wyjechać z rodziną, partnerem czy innymi zaprzyjaźnionymi seniorami. Przy braku zainteresowania posłów mało jednak prawdopodobne, by dostali jakiekolwiek rządowe wsparcie na ten cel.

